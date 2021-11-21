В Саратовской области еще 629 человек заразились коронавирусом. Сегодня, 21 ноября, оперштаб опубликовал статистику.

Всего COVID-19 заразились 114 735 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 99 168 человек, за сутки — 504. На стационарном лечении находятся 3 413 человек, амбулаторном — 8 119.

В Саратове прибавилось 326 случаев, в Энгельсском районе — 79, в Балаковском есть еще 41 зараженных, в Балашовском — 30, в Петровском зарегистрировано 10 новых случаев, в Вольском и Ершовском прибавилось по девять пациентов.

Детей младше 6 лет среди новых пациентов – 25, от 7 до 14 лет – 27, от 15 до 19 лет – 28. Пациентов в возрасте от 20 до 29 лет – 64, от 30 до 39 лет – 84, от 40 до 49 лет – 96, от 50 до 59 лет – 98. Зараженных старше 60 – 207.

С пневмонией поступили 147 человек, с признаками ОРВИ — 482.

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