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Происшествия20 ноября 2021 17:52

В подъезде Волжского района Саратова нашли внезапно скончавшегося школьника

Следователи начали проверку
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Следователи Волжского района Саратова начали доследственную проверку после того, как сегодня, 20 ноября, внезапно скончался 13-летний мальчик.

По данным следствия, вечером в подъезде одного из домов на Соколовой нашли мертвого подростка. Прибывшие медики скорой констатировали смерть.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле не нашли.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального СК СК.

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