Сегодня, 20 ноября, в Саратове начали чистить снег. Об этом в своих Telegram-каналах отчитались городская администрация и председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Вечером чиновники провели планерку по уборке города от снега. Работают 182 машины.

- Основная задача – обеспечить безопасный проезд и не допустить увеличение числа ДТП. Вопрос находится под особым контролем Правительства области и руководства города, - пишет Бусаргин.

Видео с места опубликовала пресс-служба мэрии.

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