В поселке Юбилейный в Саратове произошло двойное ДТП с пострадавшими

Столкнулись четыре авто Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 20 ноября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

В 14:50 в поселке Юбилейный, на Усть-Курдюмской, 1, 51-летний мужчина за рулём KIA столкнулся с Volkswagen под управлением 35-летнего водителя.

А 46-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Datsun, за рулём которой был 48-летний саратовец.

В ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Их отвезли в больницу, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.