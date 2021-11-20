В поселке Юбилейный в Саратове произошло двойное ДТП с пострадавшими

Столкнулись четыре авто
Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 20 ноября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
В 14:50 в поселке Юбилейный, на Усть-Курдюмской, 1, 51-летний мужчина за рулём KIA столкнулся с Volkswagen под управлением 35-летнего водителя.
А 46-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Datsun, за рулём которой был 48-летний саратовец.
В ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Их отвезли в больницу, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
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