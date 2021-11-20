ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах Саратовской области

Госавтоинспекция Саратовской области предупредила водителей об опасной ситуации на дорогах. В регионе испортилась погода.

Водителям машин советуют:

- …выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона. Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов, на закруглениях дорог, - говорится в сообщении пресс-службы региональной ГИБДД с пометкой, что также необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

Есть несколько рекомендаций и для пешеходов:

- Перед тем как сойти с тротуара на пешеходный переход, нужно убедиться, что все автомобили остановились. При пересечении проезжей части не стоит пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. В темное время суток необходимо обозначить себя фликерами.

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