Пропавшую в Балакове дезориентированную пенсионерку нашли за несколько часов

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили об окончании поисков дезориентированной пенсионерки из Балакова.

Напомним, 82-летняя Раиса Белоусова пропала сегодня утром. К счастью, найти её удалось за несколько часов.

«Лиза Алерт» благодарят всех за помощь и просят снять репосты.

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