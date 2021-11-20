Николай Панков сегодня работает в своем округе

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 20 ноября, депутат Государственной думы Николай Панков работает в районах своего округа. Об этом политик написал в своём Telegram-канале «Пара слов».

- С утра заехал в Синодское Воскресенского района, где построили новое здание врачебной амбулатории. О его необходимости говорили сами жители. Вместе выбирали место под строительство и обсуждали проект. Работы уже завершены, - пишет политик.

Панков отметил, что теперь у местных жителей появились комфортные условия для получения медпомощи, но остался вопрос установки ограждения. Это, обозначил парламентарий, задача местной власти.

- Рабочий день сегодня насыщенный. Встретимся с жителями Вольского и Балаковского районов. Чтобы обсудить ход реализации совместных проектов. Немаловажно, выслушать и новые предложения жителей при формировании федерального бюджета, - пишет Панков.

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