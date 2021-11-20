В Балакове пропала дезориентированная пенсионерка с потерей памяти

Ориентировку опубликовали «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже престарелой жительницы Балакова. Женщина с возможной потерей памяти ушла из дома сегодня, 20 ноября, утром.

Рост дезориентированной 82-летней Раисы Белоусовой составляет 165 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и серыми глазами. Предположительно, женщина была одета в голубое платье с цветочным принтом (как на фото), белую кофту, сиренево-коричневые тапочки и белый с сиреневыми цветами платок.

Волонтеры планируют выезд. Зовут всех, у кого есть средства индивидуальной защиты и нет признаков ОРВИ. Связаться по поводу участия в поисках можно с инфоргом поисков Людмилой Соловушкой по телефону: 8-937-224-06-60.

Если вы где-то видели Раису, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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