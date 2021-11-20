Саратовская область получит дополнительные средства на решение вопросов сельхозпроизводителей

Николай Панков. Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Саратовской области из резервного фонда Правительства РФ выделят дополнительные средства на решение вопросов сельхозпроизводителей. Об этом сегодня, 20 ноября, пишет в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Николай Панков.

- 130,7 млн руб. предназначено для частичного возмещения затрат производителей, осуществляющих разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. Это касается приобретения кормов. Другое направление - создание и модернизация объектов АПК. На возмещение части понесенных затрат область получит 27,6 млн руб, - пишет политик.

Панков также отметил необходимость развития в районах мелиорации. Эту тему он планирует обсудить с замминистра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым.

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