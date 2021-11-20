В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 633 человека

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 633 человека. Сегодня, 20 ноября, об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в области выявили 114 106 случаев. Выздоровели с начала пандемии 98 664 саратовца, за сутки – 483.

В стационарах находятся 3 456 человек, лечатся на дому – 7 940.

В Саратове нашли 349 новых случаев, в Энгельсском районе – 76, а в Балаковском – 43.

Среди заразившихся 34 ребенка до шести лет, 35 ребят – от семи до 14-ти, 22 подростка – 15-19-ти и 228 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 116 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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