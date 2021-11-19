Машина с компанией детей перевернулась в Саратовской области. Есть погибший

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В Саратовской области компания 13-летних подростков угнала машину мамы одного из них разбилась о столб, при этом один ребенок умер.

Региональный СУ СКР начала проверку по гибели 13-летнего мальчика в ДТП на дороге в нескольких километрах от села Невежкино Лысогорского района.

В прокуратуре уточнили, что 13-летний подросток из этого села без спроса взял ВАЗ-2106, принадлежащий его матери, и поехал кататься с друзьями. Управление машиной он передал своему сверстнику. Подросток не справился с управлением и в паре километров от села врезался в столб. От удара «шестерка» перевернулась.

В результате серьезные травмы получил пассажир - мальчик, который угнал машину у матери. Как уточнили в региональном СУ СКР, его доставили в больницу, где через непродолжительное время он скончался. По основной версии, в салоне автомобиля находились другие сверстники погибшего, считают в СК. Их точное количество сейчас устанавливается.

Следователем СК с участием криминалиста проводится осмотр места происшествия.

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