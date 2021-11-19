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Происшествия19 ноября 2021 19:49

Взял пирожок с чаем, сел в машину и умер: На Северном рынке в Саратове скончался таксист из Лысогорского района

45-летний мужчина жил в селе, зарабатывал на жизнь извозом в областном центре
Источник:kp.ru
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Таксист умер в ожидании клиента

Таксист умер в ожидании клиента

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возле рынка «Северный» в Ленинском районе Саратова вечером 19 ноября таксист умер в своей машине. Ему не могли оказать помощь, даже после приезда «скорой», так как машина была закрыта. Следственный отдел по Ленинскому району Саратова регионального СУ СКР сейчас устанавливает обстоятельства смерти 45-летнего жителя Лысогорского района.

Следователи пока установили, что вечером прохожие заметили на улице Лебедева-Кумача у рынка «Северный» в салоне припаркованного легкового автомобиля водителя в неестественном положении, склонившегося над рулем. После того как спасатели вскрыли машину, прибывшие ранее медики скорой помощи смогли только констатировать смерть 45- летнего мужчины.

Он оказался жителем Лысогорского района, занимавшимся в Саратове частным извозом.

В региональном СКР рассказали, что признаков насильственной смерти не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование.

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