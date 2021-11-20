На ферме в Рыбушках зарезали сторожа

На ферме был найден труп сторожа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Рыбушки под Саратовом был убит мужчина — 61-летний сторож на местной ферме.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело с раной возле ключицы было найдено в служебном доме утром 18 ноября.

Причиной смерти, как заключил эксперт, явилась колото-резаное ранение, задевшее легкое.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 47-летний старший рабочий фермы. Решается вопрос о мере пресечения.

Задержан подозреваемый Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.