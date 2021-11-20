На ферме в Рыбушках зарезали сторожа

На ферме был найден труп сторожа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Рыбушки под Саратовом был убит мужчина — 61-летний сторож на местной ферме.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело с раной возле ключицы было найдено в служебном доме утром 18 ноября.
Причиной смерти, как заключил эксперт, явилась колото-резаное ранение, задевшее легкое.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 47-летний старший рабочий фермы. Решается вопрос о мере пресечения.
Задержан подозреваемый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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