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Происшествия19 ноября 2021 16:57

На Московской произошел дворовый пожар площадью 100 квадратных метров

Обошлось без пострадавших
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня вечером, 19 ноября, в Саратове произошел дворовый пожар площадью 100 квадратных метров.

В 18:55 поступило сообщение о том, что по адресу Московская, 170 горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В 19:14 пожар был локализован. Жилые дома не горели, угрозы нет.

В тушении было задействовано семь единиц техники, о чем оперативно проинформировало ГУ МЧС региона.

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