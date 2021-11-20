В Саратовскую область пришла пасмурная, туманная и снежная погода

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 20 ноября.

В области облачно. Обещают осадки, в Правобережье – сильные (снег, мокрый снег, дождь), местами метель и туман – видимость менее 500 метров. Также на дорогах лежит гололед – от нуля до 5 миллиметров, налипает мокрый снег – до 10. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с, местами – до 23. Термометры в течение дня покажут от двух градусов ниже нуля до трёх – выше.

Ночью продолжится снегопад. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 3 градусов ниже нуля до двух – выше.

В Саратове сейчас -1°С, к 10 утра станет прохладнее на один градус, а днем воздух прогреется до +3°С. Ветер южный, юго-западный – от 4 до 9 метров в секунду, порывы – до 18 м/с. Пасмурно, днём – снег, к вечеру – слабый дождь.

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