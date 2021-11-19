Жителей Саратова третий день заливает канализация

Сегодня, 19 ноября, жители Заводского района Саратова пожаловались в социальной сети, что их третий день заливает канализация. Об этом пишет Елена Заверткина пишет в группе «Заводской Online Саратов».

По словам горожанки, канализация топит дом № 11 на площади Орджоникидзе и это продолжается с 16 ноября.

- ООО «КВС» на каждодневные заявки не реагирует. С утра заявка была открыта, а к обеду ее закрыли, якобы проведя работы. Но никто не приезжал до настоящего времени, - пишет саратовчанка.

Фото: Заводской Online Саратов

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.