Очевидцы: к умиравшему в машине саратовцу несколько часов не приезжала «скорая» или спасатели

Сегодня, 19 ноября, саратовец рассказал в социальной сети, что на рынке Северный в Солнечном скончался мужчина.

- Человек умер в автомобиле «Лада Гранта». Мужчина подошёл и купил пирожок с чаем, видимо после этого ему стало плохо. С 13:00 и до 16:35 машину не вскрыли и не оказали первую медицинскую помощь. Народ вызвал «скорую», полицию и службу спасения, но помощь так никто и не оказал, - сообщил гражданин в анонимном посте в группе «Солнечный Саратов» ВКонтакте.

В комментариях нашлись, однако, пользователи, которые заметили, что машину могли не трогать, в ожидании полиции и криминалистов.

Фото с места событий

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