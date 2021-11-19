В Саратовской колонии около 50 осужденных пытались расправиться с «активистами»

Очередное ЧП в системе учреждений УФСИН по Саратовской области произошло вечером 16 ноября в ФКУ ИК-13 в Энгельсе. Группа осужденных угрожала расправиться с так называемыми «активистами» - заключенными, сотрудничающими с администрацией.

- Группа осужденных, находясь у ограждения территории локального отряда, высказали угрозу применения насилия в адрес осужденных, содержащихся в данном отряде, из мести за сотрудничество последних с администрацией учреждения, - сообщили о происшествии в региональном СУ СКР.

Следователи здесь уже завели уголовное дело об «угрозе применения насилия в отношении осужденных из мести за оказанное и м содействие администрации учреждения». Сейчас по делу проходят пять осужденных, но устанавливаются личности остальных.

По данным «КП-Саратов» от истоников в УФСИН, в попытках добраться до «активистов» а также в угрозах им принимало участие около пятидесяти заключенных. Опасное развитие событий предотвратили сотрудники колонии.

Это далеко не первое ЧП в учреждениях УФСИН Саратовской области в последнее время.

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