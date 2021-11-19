ГУ МВД РФ сообщает о задержании

Сегодня, 19 ноября, в ГУ МВД РФ рассказали, как юристы-мошенники из Саратова присваивали выплаты пострадавших в ДТП.

Задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве юристов, занимавшихся страхованием. Пострадавшие в ДТП, либо родственники погибших, обращались к ним, чтобы оформить положенные выплаты, но те присваивали часть денег себе. Общий ущерб от их действий составляет около двух миллионов рублей.

В ходе 20 обысков в квартирах задержанных и в офисах фирмы был обнаружен миллион рублей. Изъята также компьютерная техника и документы. Трое фигурантов заключены под стражу, один остался под подпиской о невыезде.

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