Антон Синицын: Автошколы должны быть исключены из цепочки сдачи экзаменов

Антон Синицын

Член Общественной палаты Саратовской области Антон Синицын прокомментировал произошедший недавно скандальный случай с задержанием одного из руководящих сотрудников РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову при получении взятки от замдиректора одной из автошкол города.

По его мнению, требуется принципиально развести представителей ГИБДД и автошкол. Ученики с сертификатом об окончании школы должны сами заявляться на экзамены полиции.

Приводит заявление Антона Синицына полностью:

- Проблемы взаимодействия автошкол и ГИБДД неоднократно рассматривались на заседаниях Общественной палаты Саратовской области:

- очереди при регистрации транспортных средств,

- распределение количества экзаменов автошколам не по количеству подготовленных учеников,

- очереди на экзамены для получения водительского удостоверения, которые растягиваются на полгода и больше.

Все эти вопросы тем или иным образом влияют на безопасность дорожного движения и вызывают недовольства граждан действующей властью.

Борис Леонидович Шинчук большое внимание уделяет решению вопросов граждан, в том числе по вопросам безопасности дорожного движения.

Скандалы в ГИБДД с коррупционной деятельность возникают периодически по всей России. Было ли это в РЭО ГИБДД Саратова следствие разберется. Очень жаль, что фигурантом скандала стал заместитель генерального директора автошколы «Форсаж».

Не искоренилось еще сознание людей, что права можно купить. Часто встречаются ситуации, когда человек приходит в автошколу заранее запрограмированный на неофициальное получение прав. Иногда прямо говорят «мне учиться не надо, мне надо сдать экзамен». И находят, кто решит этот вопрос, к сожалению, сотрудники автошкол нередко замечены в незаконных схемах получения водительских удостоверений. Спрос рождает предложения. А потом они становятся участниками дорожного движения, не зная правил, не владея необходимыми навыками вождения. Статистика аварийности очень неутешительна, на дорогах продолжают гибнуть люди.

Хочу обратить внимание на то, что автошколы должны быть вообще исключены из этой цепочки сдачи экзаменов, как это сделано уже в других регионах.

Автошкола качественно обучила, выдала свидетельство. Сдача экзамена на право получения водительского удостоверения – государственная услуга, которая возложена на ГИБДД. Для этого ГИБДД должны иметь оборудованные автомобили и необходимое количество аттестованных инспекторов. Граждане обращаются за оказанием услуги самостоятельно. Сотрудники автошкол в принципе не должны общаться с ГИБДД.

Главное, что происходящая ситуация в ГИБДД не повлияла на качество оказания государственных услуг населению: не было очередей, беспристрастно принимались экзамены на право управления транспортными средствами у кандидатов в водители, не было сбоев в регистрационных действиях автотранспорта. Ведь на время следствия отстранена от работы часть сотрудников и без того, испытывающей кадровый дефицит РЭО ГИБДД.

В случае выявления нарушений при оказании государственных услуг, оказываемых ГИБДД, просим обращаться в Общественную палату Саратовской области.

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