Сегодня, 19 ноября, в двух районах Саратова отключили холодную воду, об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке собственника в Ленинском районе идет ремонт по адресу Чайковского, 4. Во 20:00 не будет воды по адресам Чайковского, а также 1-й 2-й Чайковские тупики.

Авария произошла по адресу Лебедева-Кумача, 72б. До 7:00 остались без воды жители улиц: Лебедева-Кумача, 72б, 74, 78, Лебедева-Кумача с 69 по 77, Чемодурова, 9, 11, 13.

Как мы ранее сообщали ведутся также работы в Волжском районе по адресу Октябрьская, 55. Прекращено холодное водоснабжение квадрата улиц: Кузнечная - Октябрьская - Челюскинцев - Комсомольская. Коммунальщики обещают завершить работы к 20:00.

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