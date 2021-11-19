На Театральную площадь в Саратове возвращается ярмарка

Уже в ближайшую субботу на Театральной площади в Саратове возобновит работу продовольственная ярмарка.

На торговцев и покупателей накладывается обязательство соблюдать все предписанные противоэпидемиологические меры.

Режим работы ярмарки на центральной площади Саратова – с 08:00 до 15:00.

В минсельхозе региона также напомнили, что с 08:00 до 16:00 сельскохозяйственной продукцией традиционно будет торговать на рынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке в поселке Елшанка.

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