На Театральную площадь в Саратове возвращается ярмарка

Уже в ближайшую субботу на Театральной площади в Саратове возобновит работу продовольственная ярмарка.
На торговцев и покупателей накладывается обязательство соблюдать все предписанные противоэпидемиологические меры.
Режим работы ярмарки на центральной площади Саратова – с 08:00 до 15:00.
В минсельхозе региона также напомнили, что с 08:00 до 16:00 сельскохозяйственной продукцией традиционно будет торговать на рынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке в поселке Елшанка.
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