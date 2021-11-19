Жители Заводского жалуются на опасный для прохожих дом на Пономарева

Жители Саратова посчитали дом опасным

Сегодня, 19 ноября, жители Заводского района Саратова пожаловались на опасный для прохожих дом на улице Пономарева.

В группе «Заводской Online Саратов» появился пост от Веры Рыскиной. Саратовчанка пишет, что на улице Пономарёва, на пересечении с улицами 2-й и 3-й Кавказский тупик идет снос жилого дома, однако работы вызывают опасения у местных жителей.

- Территория не огорожена! Ходить там опасно для жизни! Кирпичи и обломки бетонных перекрытий летят в разные стороны. Рядом детская площадка. Прошу администрацию принять меры, пока кто-то не пострадал! – пишет горожанка.

В комментариях пользователи уточнили, что точный адрес этого дома Пономарева 17/11.

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