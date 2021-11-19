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Общество19 ноября 2021 12:41

Жители Заводского жалуются на опасный для прохожих дом на Пономарева

Здание расположено рядом с детской площадкой
Наталия Калинина
Жители Саратова посчитали дом опасным

Жители Саратова посчитали дом опасным

Сегодня, 19 ноября, жители Заводского района Саратова пожаловались на опасный для прохожих дом на улице Пономарева.

В группе «Заводской Online Саратов» появился пост от Веры Рыскиной. Саратовчанка пишет, что на улице Пономарёва, на пересечении с улицами 2-й и 3-й Кавказский тупик идет снос жилого дома, однако работы вызывают опасения у местных жителей.

- Территория не огорожена! Ходить там опасно для жизни! Кирпичи и обломки бетонных перекрытий летят в разные стороны. Рядом детская площадка. Прошу администрацию принять меры, пока кто-то не пострадал! – пишет горожанка.

В комментариях пользователи уточнили, что точный адрес этого дома Пономарева 17/11.

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