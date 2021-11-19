Задержаны двое саратовцев, перерезавшие горло мужчине в Кировском районе

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Следователи Кировского района Саратова регионального СУ СКР задержали 58 и 71-летнего саратовцев, которых подозревают в жестком убийстве, совершенном 17 ноября в 1-м Благодатном переулке.

Тело 41-летнего мужчины с перерезанным горлом и травмами головы нашли утром прохожие у дома № 9.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала резаная рана шеи, массивная кровопотеря.

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Вместе со следователями сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в убийстве и нашли их.

Сейчас решается вопрос о взятии их под стражу.

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