Задержаны двое саратовцев, перерезавшие горло мужчине в Кировском районе

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Следователи Кировского района Саратова регионального СУ СКР задержали 58 и 71-летнего саратовцев, которых подозревают в жестком убийстве, совершенном 17 ноября в 1-м Благодатном переулке.
Тело 41-летнего мужчины с перерезанным горлом и травмами головы нашли утром прохожие у дома № 9.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала резаная рана шеи, массивная кровопотеря.
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Вместе со следователями сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в убийстве и нашли их.
Сейчас решается вопрос о взятии их под стражу.
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