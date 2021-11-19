В Саратове на руководителей двух УК завели уголовные дела

В Саратове на руководителей двух управляющих компаний завели уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Речь идет о ЦКО «Ресурс» и УК «РЖД». Компании задерживали платежи за горячую воду и отопление. Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» утверждает, что таким образом компании нанесли ущерб более чем на 5 миллионов рублей.
По версии следствия, сотрудники УК собирали с жильцов деньги, но не передавали часть из них коммунальщикам. За это их руководству может грозить до пяти лет тюрьмы.
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