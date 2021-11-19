В центре Саратова из-за ремонта труб на сутки перекроют движение

Завтра, 20 ноября, в центре Саратова из-за ремонта труб отопления перекроют движение, об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Работы на тепловых сетях начнутся в субботу, 20 ноября. С 9:00 закрывается движение транспорта по улице Рахова от улиц Советская до Вавилова. Работы обещают закончить к 9:00 на следующий день, 21 ноября.

На время ремонта будет прекращено движение троллейбусных маршрутов №16 и №2А. На месте работ установят предупреждающие знаки и ограждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.