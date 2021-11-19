Томографы и рентгены установят в новой инфекционной больнице Саратова за десять дней

Новая больница в Елшанке

Больница в Елшанке заполняется медтехникой и оборудованием. До конца ноября здесь будет установлено тяжелое оборудование компьютерной томографии и рентгенографии. С 22 ноября, начнет наполняться лаборатория в корпусе № 8. Об этом председатель правительства Роман Бусаргин сообщил сегодня, 19 ноября, после очередной выездной планерки на объекте.

В корпусах №№ 1,4,5,8, которые уже переданы врачам, размещают мебель и аппараты для искусственной вентиляции легких. С завтрашнего дня врачам передадут еще и 3 корпус. Еще в трех корпусах идет установка сантехники, устройство напольных покрытий. Все строительно-монтажные работы завершаться в декабре.

Судя по информации председателя правительства, снова есть небольшие сдвиги в датах сдачи объекта. Так лаборатория в корпусе № 8, как ранее сообщал Бусаргин, должна была быть готова и передана медикам 20 ноября. Также по словам главы областного правительства, до начала декабря планировалось завершить все строительно-монтажные работы во всех восьми корпусах.

Напомним, огромную поддержку проекту оказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство России.

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