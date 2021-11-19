Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 11:46

Саратовцам грозят штрафы за вырубку деревьев без разрешения

Наталия Калинина
Минприроды напоминает об ответственности

Минприроды напоминает об ответственности

Жителям Саратовской области грозят штрафы за вырубку деревьев без разрешения.

- Рубка лесных насаждений разрешена только после оформления необходимых документов. Например, договора аренды земли, проекта освоения лесов, договора купли-продажи насаждений или госконтракта на вырубку, - напомнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

За нарушение правил предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для простых граждан и от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Есть ущерб признают значительным, возможна уголовная ответственность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.