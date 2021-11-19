Саратовцам грозят штрафы за вырубку деревьев без разрешения

Минприроды напоминает об ответственности

Жителям Саратовской области грозят штрафы за вырубку деревьев без разрешения.

- Рубка лесных насаждений разрешена только после оформления необходимых документов. Например, договора аренды земли, проекта освоения лесов, договора купли-продажи насаждений или госконтракта на вырубку, - напомнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

За нарушение правил предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для простых граждан и от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Есть ущерб признают значительным, возможна уголовная ответственность.

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