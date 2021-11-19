Саратовский суд оставил гендиректора полиграфкомбината в СИЗО

Сегодня, 19 ноября, Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу генерального директора АО «Саратовский полиграфкомбинат» Александра Калашникова и оставил его в СИЗО под стражей.

Напомним, Калашников был арестован по делу о взятке в особо крупном размере.

По данным следствия, с 1 января 2017 года по 31 августа 2020 года он и его заместитель получили от работника ООО взятки на общую сумму не менее одного миллиона 597 тысяч 956 рублей. Кроме того, с 29 ноября 2016 года по 31 мая 2021 года работник компании передал им не менее 2 миллионов 318 тысяч рублей.

Сам полиграфкомбинат был продан на аукционе по цене в два раза ниже первоначальной стоимости.

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