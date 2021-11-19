У пешеходного кольца в Саратове появился свои Инстаграм

Пока на странице 1 пост

У саратовского, самого протяженного в Европе, пешеходного кольца появился аккаунт в Инстаграм: peshehodka.sar.

Там будет содержаться информация о новостях, заведениях и инфраструктуре «пешеходки». На аккаунт уже подписались Михаил Исаев и сторонники Вячеслава Володина, при поддержке которого и стало возможным появление пешеходной зоны в Саратове.

Напомним, ранее свой аккаунт в Инстаграм появился у саратовского пляжа: sar_plyazh

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.