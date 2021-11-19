У пешеходного кольца в Саратове появился свои Инстаграм

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У саратовского, самого протяженного в Европе, пешеходного кольца появился аккаунт в Инстаграм: peshehodka.sar.
Там будет содержаться информация о новостях, заведениях и инфраструктуре «пешеходки». На аккаунт уже подписались Михаил Исаев и сторонники Вячеслава Володина, при поддержке которого и стало возможным появление пешеходной зоны в Саратове.
Напомним, ранее свой аккаунт в Инстаграм появился у саратовского пляжа: sar_plyazh
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