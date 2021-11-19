В выходные Саратов накроют сильный ветер с дождем и метелью

В Саратовской области пасмурно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на эти выходные саратовцев не обрадует: синоптики обещают сильный ветер и снег с дождем. На дорогах ожидаются ухудшение видимости и гололедица. Небо затянуто облаками. Также в выходные может быть туман и метель.

Как сообщают в управлении Гидрометцентра на регион движется глубокий циклон. На выходных температура ночью колеблется от -3 до +2 градусов, а днем – от -1 до +4 градусов.

В субботу, 20 ноября, во второй половине дня ожидается выпадение мокрого снега и дождя. Возможны также сильные порывы юго-западного и западного ветра. Его скорость достигает 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

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