В Саратовской колонии УФСИН обнаружена плантация конопли

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ИК-7 УФСИН Саратовской области проверяющие обнаружили плантацию конопли и емкости со спиртосодержащими жидкостями.

Все это стало возможным отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных, считают в региональном СУ СКР.

Помимо плантации с коноплей и 25-литровых емкостей со спиртным обнаружена и готовая наркотическая продукция масса мобильных телефонов и гарнитуры к ним, а также другие бытовые предметы, которые в тюрьме прямо запрещены.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, возбуждено уголовное дело по факту действий должностных лиц ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской области. Неустановленным пока сотрудникам вменяют халатность и превышение должностных полномочий.

Сейчас следственные действия в колонии продолжаются.

Напомним, накануне в этой же ИК-7 побили проверяющего из Москвы и заведено уголовное дело о попытке дезорганизации деятельности колонии

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