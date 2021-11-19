Трамваи и троллейбусы Саратова

На Огородной трамвай сошел с рельсов. Сегодня, 19 ноября, в Заводском районе было прервано движение трамваев, об этом сообщает группа «ВКонтакте», посвященная электротранспорту Саратова.

В 13:26 встали трамваи № 9, это случилось у остановки Огородная.

Причиной сбоя послужил сход вагонов с рельсов.

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