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Общество19 ноября 2021 9:34

В Саратовской области обнаружена свинина с опасными для человека бактериями

Угроза выявлена в заморозке на местном комбинате
Наталия Калинина

Сегодня, 19 ноября, стало известно выявлении в Саратовской области свинины с опасными для человека бактериями, об этом сообщает Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория.

Зараженное мясо обнаружили на комбинате во время проверки. В пробах замороженной свинины выявлена листерия. Это вид бактерий, который является возбудителем смертельно опасного заболевания человека листериоза.

Руководству мясокомбината сообщили о необходимости принять меры.

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