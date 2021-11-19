В Саратовской области обнаружена свинина с опасными для человека бактериями

Сегодня, 19 ноября, стало известно выявлении в Саратовской области свинины с опасными для человека бактериями, об этом сообщает Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория.

Зараженное мясо обнаружили на комбинате во время проверки. В пробах замороженной свинины выявлена листерия. Это вид бактерий, который является возбудителем смертельно опасного заболевания человека листериоза.

Руководству мясокомбината сообщили о необходимости принять меры.

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