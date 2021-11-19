В Саратовской ИК-7 побили проверяющего из Москвы

ИК -7 УФСИН по Саратовской области

Утром 14 ноября на подъеме в ИК-7 УФСИН Саратовской области в Красноармейском районе заключенный побил проверяющего сотрудника из центрального аппарата ФСИН.

- 46-летний осужденный нанес удар кулаком в область груди сотруднику ФСИН России, находившемуся в данном исправительном учреждении с проверкой. Затем осужденный пытался нанести тому же сотруднику еще один удар кулаком, от которого тот увернуться и пришелся по касательной в область шеи, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Дальнейшее рукоприкладство остановили сотрудники колонии.

Следователями Заводского района Саратова регионального СУ СКР заведено уголовное дело о применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника ФСИН при служебной деятельности.

Это не единичная попытка нападения на сотрудников, после начала масштабной проверки в саратовском УФСИН.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.