В Саратовской ИК-7 побили проверяющего из Москвы

ИК -7 УФСИН по Саратовской области
Утром 14 ноября на подъеме в ИК-7 УФСИН Саратовской области в Красноармейском районе заключенный побил проверяющего сотрудника из центрального аппарата ФСИН.
- 46-летний осужденный нанес удар кулаком в область груди сотруднику ФСИН России, находившемуся в данном исправительном учреждении с проверкой. Затем осужденный пытался нанести тому же сотруднику еще один удар кулаком, от которого тот увернуться и пришелся по касательной в область шеи, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Дальнейшее рукоприкладство остановили сотрудники колонии.
Следователями Заводского района Саратова регионального СУ СКР заведено уголовное дело о применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника ФСИН при служебной деятельности.
Это не единичная попытка нападения на сотрудников, после начала масштабной проверки в саратовском УФСИН.
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