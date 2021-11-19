В Саратовской области число вакцинированных от COVID-19 превысило 1 миллион человек

Елена Зуйкова
На сегодня, 19 ноября, в Саратовской области от коронавируса вакцинировался миллион человек. Юбилейным привившимся стала Елена Зуйкова, мама двоих детей. Она прошла вакцинацию в поликлинике №3 в Саратове. Горожанку поздравил Валерий Радаев. Ей вручили сертификат на реабилитацию в бальнеологической лечебнице.
Елены рассказала, что в апреле этого года уже болела коронавирусом и тяжело перенесла его. После этого женщина решила больше не рисковать и сделать прививку.
- Мы выходим на уровень в 50 процентов привитого взрослого населения. Спасибо вам за сознательность. Вы защитили не только себя, но и семью, детей, близких, - сказал Валерий Радаев.
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