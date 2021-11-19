Нашумевший законопроект о QR-кодах рассмотрят в Саратовской облдуме

Саратовская областная дума рассмотрит законопроект о QR-кодах

Прежде чем проект об обязательных QR-кодах рассмотрят в Государственной думе, его должны одобрить или отклонить региональные парламенты. Закон поступил на рассмотрение в Саратовскую областную думу. Об этом 19 ноября сообщил ее председатель Александр Романов.

Проект поправок в Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рассмотрят до 14 декабря. Сейчас он направлен для проработки в комитеты областной Думы.

- Этот законопроект направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности наших граждан. Только вакцинация может защитить от коронавирусной инфекции.

Очевидно, что определенные ограничения и неудобства, с которыми нам приходится сталкиваться, – меры вынужденные. Как долго они будет действовать, зависит от каждого из нас. Если мы хотим победить пандемию, избежать тотального локдауна, нужно по возможности сделать прививку, защитив себя и окружающих», – подчеркнул Александр Романов.

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