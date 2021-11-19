В Саратовской области от коронавируса скончались 25 человек за сутки

В Саратовской области от коронавируса скончались еще 25 человек. Сегодня, 19 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности.

За прошедшие сутки в регионе скончались от COVID-19: тринадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 360 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились уже 113 473 жителей Саратовской области, 636 из них узнали свой диагноз сегодня.

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