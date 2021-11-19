В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыты восемь детсадов и 25 школ

В Саратовской области нет закрытых полностью из-за коронавируса или ОРВИ детсадов и школ. Однако есть частично закрытые классы и группы. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве образования региона.

Частично закрыты по заболеваемости COVID-19 восемь групп в восьми детских садах (Екатериновский – 1, г. Саратов – 7), и 29 классов в 25 школах (Балаковский район – 1, Екатериновский – 1, Краснопартизанский район – 2, Петровский – 3, Саратов - 18), 734 учащихся и 13 педагогов переведены на дистанционный режим обучения.

Также закрыты два техникума в Балаковском и Балашовском районах.

Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом закрыла 17 классов в девяти школах области, 325 учащихся переведены на дистанционный режим обучения.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 534 студента 22 групп.

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