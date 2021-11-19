Карантин по африканской чуме отменен в семи точках Саратовской области

В Саратове сожжены более 10 тонн зараженного африканской чумой мяса. На семи объектах, гдде оно хранилось – шесть в Саратове и один в Красноармейке – уже отменен карантин. Об этом сообщили в управлении ветеринарии правительства области.

На предприятиях, где проводят переработку и продажу животноводческой продукции, организуется входной лабораторный контроль каждой поступающей партии. Уже есть результат - на одном из предприятий Энгельсского района обнаружено и изъято инфицированное АЧС сырье до его поступления в производственные цеха.

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