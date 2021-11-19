В Саратове сгорел частный дом, гараж и внедорожник

Вчера, 18 ноября, в Саратове загорелись частный дом, гараж и внедорожник, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 19:34 из Фрунзенского района. Горел частный дом на 3-м Вокзальном проезде, а вместе с ним гараж и автомобиль «Mitsubishi Pajero».

Площадь очага составила 130 квадратных метров. Пожар тушили семь расчетов.

Обгоревшая иномарка

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.