Саратовские следователи проверят сообщения о лишившихся квартиры детях. В поселке Красный Октябрь обрушился дом, семья с двумя детьми осталась без жилья и вынуждена снимать квартиру, об этом пишет СУ СК региона.

По имеющейся информации, жительница поселка Красный Октябрь приобрела квартиру в многоэтажке на средства материнского капитала. Она проживала с мужем и двумя детьми по адресу Нефтяников, 40.

23 июня 2019 года в доме рухнул карниз и часть несущей стены. После этого в доме жить стало нельзя: согласно заключению экспертизы, он может рухнуть в любой момент. Из-за угрозы жизни семья вынуждена была переехать на съемную квартиру. Пострадавшие обращались в различные органы власти с просьбой признать дом аварийным, либо отремонтировать его. Власти пообещали, что до 20 сентября 2021 года плиту заменят. Однако вопрос до сих пор не решен.

Сейчас организована доследственная проверка. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему.

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