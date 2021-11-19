Иван Ургант продолжает высмеивать Рашкина с лосем

Ситуация в Саратовской области продолжает веселить "Первый канал"

Сегодня, 19 ноября, Иван Ургант на своем шоу опять высмеял Валерия Рашкина из-за скандала с убитым лосем.

На передаче «Вечерний Ургант» предметом шуток стало заявление о том, что Валерий Рашкин мог перепутать лося с кабаном. Известный ведущий иронично сравнил попытки парламентария оправдаться с классической русской литературой: настолько «художественно» выглядит история о том, как депутат Госдумы мог перепутать лося с кабаном. Иван Ургант на пару с Дмитрием Хрусталевым даже разыграли сценку по этому поводу.

- Если в багажнике твоей машины лежит ружье с тепловизором – рано или поздно оно выстрелит, так сказал Антон Павлович Чехов, - пошутил представитель «Первого канала».

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