Саратовская область выступит на инвестиционном форуме в Сочи в 2022 году

Саратовская область выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2022 году, об этом пишет Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. В Сочи регион представит свои предложения для привлечения инвесторов.

В целях формирования высокотехнологичного кластера в Саратовской области создана особая экономическая зона, куда включены Саратов, Энгельс и Балаково.

Роман Бусаргин также отметил появление в Саратовской области технопарка «Almaz-Digital». На его площадке будут действовать направления в области аэромобильности, космоса и зеленых технологий.

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