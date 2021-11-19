Панков назвал саратовские министерства, которые могут остаться без участия в федеральных программах

Николай Панков

В Государственной думе на следующей неделе депутаты будут рассматривать и принимать бюджет страны во втором чтении.

Депутат Николай Панков отметил министерства областного правительства, которые из-за недостаточно эффективной работы могут оставить область без участия в ряде федеральных программ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Возможно лишение приставки исполняющего обязанности министра образования области расслабило Орлова. Но можем остаться без ремонта школ за счет средств Минобра России в следующем году. Не подано не одной заявки от области. Возможно область сама сможет решить все вопросы? Навряд ли.

Плохо сработало министерство сельского хозяйства. Здесь область может потерять субсидии на 2022 год в обьеме 647 миллионов 200 тысяч рублей. Это и вода и переработка и социальные программы.

Проблема и в первом и втором случае - отсутствие проектов и их сопровождение в министерствах РФ.

В понедельник встречусь в министерстве Российской Федерации с заместителем министра Лебедевым. Кроме субсидий обсудим вопросы выделение дотаций хозяйствам области по мелиорации. На сегодня из 70 заявок деньги выделили только трём хозяйставам. Так что есть проблемы и их нужно решать совместно, - заметил Панков.

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