Саратовцы улетели в Египет из аэропорта «Гагарин» на самом большом приземлявшемся здесь самолете

Фото - инстаграм аэропорта gagarin.aero

В саратовский аэропорт «Гагарин» впервые с момента его открытия прибыл минувшей ночью самолет Boeing 757-200. Это самый большой на сегодняшний день пассажирский самолет, который приземлялся в новом аэропорту Саратова.

Борт компании AZUR Air прибыл в Саратов чтобы отвезти туристов в египетский Шарм-эль-Шейх.

- Пассажирский салон Boeing 757-200 вмещает 238 пассажиров. Сегодня ночью лайнер авиакомпании AZUR Air @azurair.ru выполнил рейс из Саратова в Египет, доставив туристов в Шарм-эль-Шейх, - уточнили в инстаграме международного аэропорта «Гагарин».

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