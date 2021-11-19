На пустынной степной дороге под Пугачевом столкнулись трактор и КамАЗ

Столкновение грузовика и трактора под Пугачевом Фото: ГИБДД по Саратовской области

ДТП с участием тяжелой техники произошло в Пугачевском районе Саратовской области 18 ноября.

Около 11.30 на 4 км дороги Пугачев –Перелюб не поделили пустую трассу КамАЗ-6511662 и колесный трактор Беларус-1523в.

По предварительным данным ГИБДД, виновен 67-летний водитель грузовика. Травмы получил 61-летний тракторист, после осмотра медиками он отпущен на лечение дома.

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