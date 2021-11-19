Коронавирусом в Саратовской области заразились 636 человек

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 636 человек. Сегодня, 19 ноября, об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в области выявили 113 473 случая. Выздоровел с начала пандемии 98 181 саратовец, за сутки – 486.

В стационарах находятся 3 625 человек, лечатся на дому – 7 686.

В Саратове нашли 327 новых случаев, в Энгельсском районе – 69, а в Балаковском – 54.

Среди заразившихся 32 ребенка до шести лет, 33 ребенка – от семи до 14-ти, 28 подростков – 15-19-ти и 234 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 122 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

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