Суд Саратова арестовал уехавшего в Никарагуа профессора Михаила Горбачева

Суд Кировского районе Саратова объявил в розыск сбежавшего от следствия профессора Саратовской государственной юридической академии Михаила Горбачева. Вчера, 18 ноября, такое решение принял Павел Пименов.

Как сообщали ранее в региональном СК, Горбачев в период с 2013 по 2018 годы получил от студентки взятку общей суммой в 181 тысячу рублей. Взамен мужчина поставил девушке зачет по своей дисциплине и решил вопрос с другими предметами.

В 18-м году Горбачев уволился из СГЮА и устроился на кафедру истории и теории политики в МГУ. Теперь доктора политических наук обвиняют по статье о получении должностным лицом крупной взятки за незаконные действия.

Рассмотрение должно было начаться 15 октября, но обвиняемый не пришел на предварительные слушания. А 4 ноября, в День народного единства, как выяснил суд, Горбачев улетел через Амстердам в Никарагуа, куда его отправили в командировку от МГУ.

Горбачева заочно арестовали на два месяца, а производство прервали до задержания обвиняемого.

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