Слетевший с трассы внедорожник перевернулся в посадках под Красным Кутом

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В Краснокутском районе Саратовской области утром 18 ноября автомобиль вылетел с трассы и проломил деревья на обочине.

ДТП произошло в 8 утра на 17 км подъезда со стороны Ждановки к трассе А298 Саратов – Озинки.

За рулем автомобиля Infiniti был 51-летний мужчина. Он по неясным пока причинам съехал с дороги и слетел в кювет по ходу движения. Машина перевернулась и застраяла в придорожных деревьях.

Водителя госпитализировали медики приехавшей на места ДТП скорой помощи.

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