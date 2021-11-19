Слетевший с трассы внедорожник перевернулся в посадках под Красным Кутом

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В Краснокутском районе Саратовской области утром 18 ноября автомобиль вылетел с трассы и проломил деревья на обочине.
ДТП произошло в 8 утра на 17 км подъезда со стороны Ждановки к трассе А298 Саратов – Озинки.
За рулем автомобиля Infiniti был 51-летний мужчина. Он по неясным пока причинам съехал с дороги и слетел в кювет по ходу движения. Машина перевернулась и застраяла в придорожных деревьях.
Водителя госпитализировали медики приехавшей на места ДТП скорой помощи.
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